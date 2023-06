Sicherheit in der Brauereistadt Noch ein Eifeler Junge im Führungsteam der Polizeiinspektion Bitburg

Nah an den Bürgerinnen und Bürgern, Ansprechpartner Tag und Nacht und am besten noch vertraut: Das Idealbild des Polizeidienstes ist gerade auf dem Land durchaus auch von einem persönlichen Verhältnis geprägt. „Die Menschen mögen es, wenn sie ihre Polizei kennen“, sagt Mike Thull, Leiter der Polizeiinspektion Bitburg. Ende 2022 hat Thull seinen Dienst in der Brauereistadt angetreten, sein bisheriger Stellvertreter Jürgen Riemann verabschiedet sich Anfang Oktober in den Ruhestand – bis dahin baut er noch Überstunden ab. Riemanns Nachfolger steht aber schon fest und hat seinen Dienst in Bitburg auch schon angetreten. Mit Tino Schwarz folgt Riemann ein in der Region bekanntes Gesicht. Schwarz leitete in den vergangenen drei Jahren die Polizeiwache in Gerolstein. Mit einem formlosen Antrittsbesuch hat Thull seinen Stellvertreter in der Volksfreund Redaktion vorgestellt.