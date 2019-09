Vereine : Neuer Verein für Behinderte

Bickendorf (red) In Bickendorf entsteht ein neuer Verein mit dem Namen „Bickendorfer Freunde und Förderer zur Unterstützung für Menschen mit Beeinträchtigung“. Zur Gründungsversammlung am Mittwoch, 2. Oktober, sind alle Interessierten um 20 Uhr in der Scheune der Familie Lill in der Bickendorfer Burgstraße eingeladen.

