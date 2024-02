Karnevalsverein 3-6-9 Warum der Neuerburger Karnevalsverein am Rosenmontag Spenden sammelt

Bereits in der Kappensitzung Ende Januar, sowie in der Kinderkappensitzung am vergangenen Samstag wurden Spenden gesammelt. Am Rosenmontagsumzug in Neuerburg sammelt der Verein erneut Spenden. Wer möchte, kann sein Geld in eine Spendenbox vor Ort geben. Wolfgang Schoden bedankt sich im Namen des Vereins bei jedem, der bereits gespendet hat oder plant, zu spenden.