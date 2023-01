Großeinsatz : Ein Toter bei Gebäudebrand in Neuerburg

Ein Toter bei Gebäudebrand in Neuerburg

Bei einem Brand am frühen Samstagmorgen kam eine Person ums Leben, ein Nachbarhaus wurde evakuiert.

Am frühen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Neuerburg im Eifelkreis Bitburg-Prüm gerufen: In der Poststraße war gegen 4.15 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete zwei Personen aus dem brennenden Haus und wegen der starken Rauchentwicklung auch weitere Personen aus dem Nachbargebäude, einem ehemaligen Hotel. Für eine Person kam jedoch jede Hilfe zu spät.