Großeinsatz : Feuer in Neuerburg: Sohn des Hausbesitzers kommt ums Leben

Update Neuerburg Bei einem Brand am frühen Samstagmorgen wurde ein Mann so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus verstarb. Ein Nachbarhaus musste evakuiert werden. Die Löscharbeiten gestalteten sich kompliziert.

Am frühen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Neuerburg im Eifelkreis Bitburg-Prüm gerufen: In der Poststraße war gegen 4.15 Uhr ein Feuer in einem Haus ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete zwei Personen aus dem brennenden Haus. „Beide Personen waren zum Glück recht schnell zu finden“, berichtet Christian Hammes, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Südeifel. Er war an diesem Morgen auch Einsatzleiter. Eine der Personen war jedoch so schwer verletzt, dass sie nach der Einlieferung ins Krankenhaus verstarb.