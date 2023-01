Großeinsatz : Brand in Neuerburg: Nachbarn reagierten schnell, doch 46- Jähriger konnte nicht mehr gerettet werden

Neuerburg Bei einem Brand in Neuerburg ist am frühen Samstagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Der Brand drohte zwischenzeitlich auf ein Nachbargebäude überzugreifen. Die Kriminalpolizei Wittlich ermittelt nun, wie es zu dem Brand gekommen ist.

„Es herrscht natürlich große Betroffenheit in der Stadt Neuerburg, ist doch bei dem Brand ein Einheimischer ums Leben gekommen“, sagt Moritz Petry, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Südeifel (Eifelkreis Bitburg-Prüm). In der Poststraße in dem 1500-Einwohner-Ort war in der Nacht auf Samstag gegen 4.15 Uhr ein Feuer in einem Haus gemeldet worden – entdeckt von einer aufmerksamen Nachbarin. Laut Wilhelm Ahlert, 1. Beigeordneter der Stadt Neuerburg, habe sie ihren Mann geweckt, dann sei die Feuerwehr alarmiert worden, was schnelles Eingreifen möglich gemacht habe. Bei dem Gebäude handelt es sich nach Angaben der Polizei um ein Wohn- und Geschäftshaus.