Eneuerbare Energien Stadt Neuerburg erteilt Vattenfall Zuschlag für Windräder – welche finanziellen Vorteile das bringt

Wenige Stadtkassen sind in Rheinland-Pfalz so notorisch klamm wie die Neuerburgs. Ohne Industrie oder größere Betriebe fehlen einfach die Einnahmen. Doch es gibt Hoffnung. Der Neuerburger Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dem in Berlin ansässigen Energiekonzern Vattenfall den Zuschlag für den Bau von drei Windkraftanlagen auf städtischem Grund zu geben.