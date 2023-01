Großeinsatz : Brand in Neuerburg: Nachbarn reagierten schnell, doch 42-Jähriger konnte nicht mehr gerettet werden

Foto: TV/Agentur Siko 66 Bilder Feuerwehr löscht Wohnhaus-Brand in Neuerburg

Neuerburg In Neuerburg ist am frühen Samstagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Das Feuer drohte zwischenzeitlich auf ein Nachbargebäude überzugreifen. Die Kriminalpolizei Wittlich ermittelt nun, wie es zu dem Brand gekommen ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Siko Agentur und Stephan Sartoris

„Es herrscht natürlich große Betroffenheit in der Stadt Neuerburg, ist doch bei dem Brand ein Einheimischer ums Leben gekommen“, sagt Moritz Petry, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Südeifel (Eifelkreis Bitburg-Prüm). In der Poststraße in dem 1500-Einwohner-Ort war in der Nacht auf Samstag gegen 4.15 Uhr ein Feuer in einem Haus gemeldet worden – entdeckt von einer aufmerksamen Nachbarin. Laut Wilhelm Ahlert, 1. Beigeordneter der Stadt Neuerburg, habe sie ihren Mann geweckt, dann sei die Feuerwehr alarmiert worden, was schnelles Eingreifen möglich gemacht habe. Bei dem Gebäude handelt es sich nach Angaben der Polizei um ein Wohn- und Geschäftshaus.

Der 72 Jahre alte Eigentümer bemerkte nach Angaben der Polizei das Feuer und konnte noch selbst das Haus verlassen. Er wurde nur leicht verletzt. Sein 42 Jahre alter Sohn wurde von der Feuerwehr aus dem brennenden Haus geholt. Trotz intensiver medizinischer Versorgung durch die Rettungskräfte und des Krankenhauspersonals sei es aber nicht gelungen, sein Leben zu retten. Er sei im Krankenhaus verstorben, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. „Ich bin immer noch schockiert, dass jemand sein Leben verloren hat. Ich kenne den Verstorbenen gut, auch aus der gemeinsamen Zeit im Stadtrat, als er dort Mitglied war. Mir fehlen wirklich die Worte“, sagt Wilhelm Ahlert im Gespräch mit unserer Zeitung. „Und das ist sicher die Gefühlslage in der ganzen Stadt.“

Info 2020: Tote bei Brand in Malbergweich Bei einem Brand in einem Wohnhaus auf dem Gelände eine r Wäscherei in Malbergweich waren Anfang April 2020 zwei Menschen ums Leben gekommen. Gegen 2.30 Uhr war das Feuer ausgebrochen, Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten im Inneren des Gebäudes zwei Personen nur noch leblos bergen. Sieben weitere Bewohner wurden mit Rauchgasvergiftungen behandelt. Nach den Ermittlungen der Kripo Wittlich und der Staatsanwaltschaft Trier, die einen Gutachter hinzugezogen hatten, war das Feuer durch einen technischen Defekt beim Laden eines Handy-Akkus verursacht worden.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden außerdem 18 Personen aus dem Nachbargebäude, einem ehemaligen Hotel, evakuiert. „Wir konnten am Anfang nicht ausschließen, dass das Feuer überspringt“, erklärt Christian Hammes, stellvertretender Wehrleiter der VG. Er war an diesem Morgen auch Einsatzleiter. Bei den Evakuierten handelt es sich nach Angaben von Bürgermeister Petry um ukrainische Flüchtlinge, darunter einige Kinder. Sie wurden in der Stadthalle Neuerburg betreut, von ihnen war zum Glück niemand verletzt worden. „Das Gebäude, in dem sie untergebracht sind, ist glücklicherweise vom Feuer verschont geblieben. Die Flüchtlinge konnten am Samstag wieder dorthin zurück“, berichtet der Verwaltungschef.

Bis gegen 10 Uhr am Samstag dauerte der Feuerwehreinsatz. „Die Löscharbeiten waren komplizierter, weil das Haus älterer Bauweise ist und es daher eine hohe Brandlast in Form von Holzdecken oder ähnlichem gab“, erklärt Einsatzleiter Hammes. Bei dem Einsatz verletzten sich zwei Feuerwehrkräfte leicht. Die Ursache für das Feuer, das nach ersten Erkenntnissen im ersten Obergeschoss ausgebrochen war, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Wittlich ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.