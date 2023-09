Besonders schwere räuberische Erpressung Nach Überfall auf Geschäft in der Eifel: Mann muss mehrere Jahre hinter Gitter

Die Frau hat Tränen in den Augen. „Ich war früher ein fröhlicher Mensch, sehr familiär“, sagt sie, „das hast du einfach kaputt gemacht.“ Heute leide sie unter Panikattacken, können kaum noch Dinge mit ihren Verwandten unternehmen. Sie richtet die Worte an ihren ehemaligen Arbeitskollegen, der – ebenfalls mit Tränen in den Augen – antwortet, dass ihm leid tue, was er getan hat. „Ich wollte nicht, dass meine Probleme dein Leben zerstören“, sagt der Mann.