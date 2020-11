Bildung und Beruf : Neuerburger Gymnasium zieht mit seiner Berufsmesse ins Internet um

Neuerburg Das Neuerburger Gymnasium zieht mit seiner Berufsmesse wegen der Corona-Lage ins Internet um.

Per Chat zum Traumjob? Videokonferenzen während des Unterrichts mit dem zukünftigen Chef? Ob Praktikums- oder Ausbildungsplatz, Studienangebot oder Minijob: bei der ersten digitale Berufsmesse des Staatlichen Eifel-Gymnasiums Neuerburg am Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. November, können Schüler und Kollegiaten trotz der Corona-Pandemie nach dem für sie perfekt passenden Beruf suchen. Eine große Präsenz-Messe wäre in der aktuellen Corona-Lage nicht umsetzbar gewesen.