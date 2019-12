Bildung : Schnuppertag an der Realschule

Neuerburg Die Grund- und Realschule plus Neuerburg lädt zu ihren traditionellen Schnuppertag am Samstag, 7. Dezember, Schüler der vierten Jahrgangsstufe und ihre Eltern von 8.30 Uhr bis 12 Uhr zum Kennenlernen der Schule ein.

Eltern erhalten Informationen zur Organisation der Schulform „Realschule plus – in kooperativer Form“ und zur Arbeitsweise in der Neuerburger Orientierungsstufe. Am Schnuppertag wird außerdem über das Projekt „Bläserklasse“, einer erfolgreichen Weiterentwicklung des „Klassenmusizierens“, informiert. Im Anschluss an den Schnuppertag besteht ab 12.15 Uhr die Möglichkeit zur Schulführung am Eifel-Gymnasium unter anderem mit Besichtigung des hauseigenen Schwimmbades, der Mensa, der interaktiven digitalen Tafeln in den Klassenräumen und des Kunstrasenplatzes