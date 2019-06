Freizeit : Erste Strahlen des Neuerburger Sommers

Neuerburg Zum 40. Mal dreht sich in der Stadt an der Enz alles um Musik, gute Stimmung und nette Begegnungen.

(red/ma) Die Ursprünge liegen 40 Jahre zurück. Aus Konzerten des Musikvereins Neuerburg und befreundeten Vereinen aus dem Umland ist etwas entstanden, was heute eine Werbemarke für das Neuerburger Land und die Südeifel ist und unter dem Titel „Neuerburger Sommer viele Gäste anlockt. Musiker aus den benachbarten Beneluxländern haben schnell das Flair des Marktplatzes entdeckt, auf den Urlauber sie aufmerksam gemacht haben. Die Neuerburger schafften dann vor 20 Jahren den Musikpavillon an, der die richtigen Bedingungen auch für Musik-, Gesangs- und Tanzgruppen mit den unterschiedlichsten Musikstilen geschaffen hat. Erfreulich ist auch die Zusammenarbeit mit dem „Kultursommer Rheinland-Pfalz“, „SommerHeckMeck“ oder „Villa Musica“. Das Programm erstreckt sich dieses Mal über drei Tage mit dem Jahreskonzert und dem Johannisfest des Musikvereins Neuerburg am 14. Juni und 15. Juni sowie der 17. Südeifel-Tour, dem Raderlebnistag auf 25 Kilometern autofreies Enztal am 16. Juni.