Verkehr : Neuerburger Straße für eine Woche gesperrt

Bitburg Wegen Gartenarbeiten am Straßenrand muss die Neuerburger Straße in Bitburg in der kommenden Woche einseitig in Richtung Stahl/B♦51 voll gesperrt werden.

