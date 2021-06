Natur : Neuerburger wandern wieder

Neuerburg (red) Der Eifelverein Neuerburg wandert wieder. Los geht es am Dienstag 8. Juni. zu einer Tour auf dem Neuer-Burg-Weg mit Werner Lehnen über 12,5 Kilometer. Treffpunkt: 9.30 Uhr, Vereinsbrunnen Marktplatz Neuerburg.

Die Montagswanderer treffen sich erstmals wieder am 14. Juni um 14 Uhr an der Grillhütte zu einer Tour in Karlshausen. Einkehrmöglichkeiten sind nicht eingeplant. Die Pausen sind im freier Natur und Schutzhütten vorgesehen. Bei allen Wanderungen wird Rucksackverpflegung empfohlen. Ein Mund-Nasenschutz ist mitzuführen, die Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.