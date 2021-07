Junge Kunst : Wenn Kunst schon in der Kindheit eine Rolle spielt

Neuerburg/Bitburg Ehre für eine Oberstufenschülerin des Staatlichen Eifel-Gymnasiums Neuerburg: Anastasiia Akulina war mit vier Bildern in der Jahresausstellung des Kunstkreises Beda in Bitburg vertreten.

Im Alter von fünf Jahren wurde ihre Begabung so offensichtlich, dass ihre Eltern sie auf einer Kunstschule anmeldeten. Das bedeutete für Anastasiias Kindheit und Jugend, dass sie nach dem üblichen Schulunterricht noch einmal für mehrere Stunden die Schulbank drückte und dann Malen, Zeichnen, Arbeiten mit Ton und Kunstgeschichte auf dem Stundenplan standen. Und zwar in immer höheren Klassen an der Kunstakademie ihrer damaligen Heimatstadt St. Petersburg.

2017 siedelte die Familie nach Deutschland um. Seither besucht Anastasiia das SEG Neuerburg und lebt in dem Hand in Hand mit der Schule arbeitenden Internat. Nach dem Intensiv-Deutschkurs im ersten Jahr absolvierte sie die zehnte, elfte und zwölfte Klasse. In ihrer Freizeit widmet sie sich weiterhin der Malerei. Im nächsten Jahr steht das Abitur an. „Mein größter Wunsch ist es, danach Kunst zu studieren“, sagt sie.