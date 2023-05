Möbel und Porzellanwaren Neueröffnung in Bitburg: Was im Bulbaum-Store am Spittel geboten wird

Es wird Platt gesprochen am Spittel in Bitburg. Zumindest, wenn man den neuen Bulbaum-Store in der Fußgängerzone betritt. „Dafür muss man sich ja auch nicht schämen“, sagt Sebastian Peters. Er und sein Geschäftspartner Achim Tossing, zwei „Eifeler Jungen“, die die Möbelmarke vor genau zehn Jahren gründeten, sind stolz auf die heimische Sprache. Das hört man unter anderem bei der Neueröffnung des Bulbaum-Stores in Gesprächen mit Kunden.