Neues Buch Von der großen Kunst des Selbermachens: Eifeler beschäftigt sich mit traditionellem Handwerk

Manche Dörfer waren bekannt für ihr Gewerbe. Was sie produzierten, gab ihnen die Umgebung beziehungsweise der Boden vor. Speicher und Schönecken hatten Tongruben, daher blühte hier das Töpferhandwerk. Schönecken war zudem wie Polch bei Mayen und das belgische Salm wegen der Schiefervorkommen Zentrum der Dachdecker. Neidenbach und Seffern, wo roter Sandstein abgebaut wurde, war bekannt für seine Steinmetzarbeiten. In Bleialf schufteten die Männer unter Tage in Bergwerken. In den Dörfern, die an Bächen lagen, an denen Weiden wuchsen, waren die Korbflechter zu Hause. Ihre Körbe gehörten wie die Töpfer- und Drahtwaren der Eifel zu den Exportschlagern. Ebenso wie Stühle und Tische aus der waldreichen Nordeifel. Hochburgen für Metallverarbeitung waren Weilerbach und Bollendorf, wo es eine große Eisenhütte gab. Auch in der kleinen Siedlung Eichelhütte bei Himmerod und in Hammerhütte bei Stadtkyll dominierte das Hüttenwesen, was in den Ortsbezeichnungen abzulesen ist.