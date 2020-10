Geschichte : Römische Mosaike werden zu Puzzles

BITBURG Nachdem Werner Pies erfolgreich seinen Römerparcours auf den Weg gebracht hat, stellt er schon die nächste Idee vor: Puzzlespiele aus römischen Mosaiken. Diese kreativen Rätsel gibt es ab sofort im Haus Beda.

Auf diese Idee muss man erst mal kommen: Aus römischen Mosaiken interessante Puzzles kreieren, damit das Geschichtsbewusstsein schärfen und die Kreativität der Menschen fördern. Werner Pies, Mitglied des Stiftungsrates der Dr. Hanns Simon Stiftung, hatte genau diese Idee und setzte sie in eine Konzeption um.

Römische Schätze sind in Bitburg an vielen Stellen zu sehen und zu erkunden. Der neue Archäologische Parcours durch das römische Beda Castrum und die Original-Mosaike aus der römischen Villa Oberweis, die als Dauerleihgabe des Rheinischen Landesmuseums Trier im Haus Beda ausgestellt sind, verkörpern zwei bedeutende Säulen des römischen Lebens in Bitburg. „Aus den Motiven der vier kleineren, quadratischen Mosaike aus der Villa Oberweis konnte ich mit freundlicher Genehmigung der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) vier Puzzles entwickeln“, erklärt Werner Pies.