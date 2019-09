Gesundheit : Ein neues, selbstbestimmtes Leben

Speicher In Speicher können psychisch erkrankte Menschen ambulant behandelt werden – dank einer neuen Einrichtung der Barmherzigen Brüder Schönfelderhof.

Psychisch erkrankte Menschen benötigen eine besondere Aufmerksamkeit. Dennoch sollen sie in keiner Weise ausgeschlossen, sondern weiterhin in das gesellschaftliche Leben eingebunden werden. Daher ist es umso wichtiger, entsprechende Angebote zu schaffen, in denen eine passende Betreuung und eine gute Inklusion dazu führen, dass sie ein weitgehend selbstbestimmtes Leben führen können.