Buch : Neues aus der mörderischen Eifel

Bitburg/Prüm (red) Er macht die Eifel möderisch beliebt: Hubert vom Venn hat wieder einen neuen Krimi herausgebracht. Titel: „Ein Schuss verhallt in Ewigkeit“. Die Handlung: Der freie Journalist und Detektiv Charly Nusselein hat es diesmal mit einem historischen Fall Ende der 40er Jahre zu tun.

Ein geheimnisvoller Toter wurde gleich mehrmals entdeckt wurde: an einem belgischen und später an einem deutschen Baum, dann wieder an einem belgischen Baum. Und dann taucht eine Leiche auf. Ein Mann wurde an der Grenze zwischen Deutschland und Belgien in Küchelscheid erschossen – mit einer „Sauer 38H“ Armeepistole, die seit Wochen in der Asservatenkammer des Landeskriminalamtes in Düsseldorf unter Verschluss gehalten wird. Nusselein begibt sich auch Zeitreise. Foto: Heike Eisenmenger