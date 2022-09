Ausbildung : Zahl der Azubis im Handwerk sinkt: Diese Branchen haben es besonders schwer

Das neue Ausbildungsjahr im Handwerk hat begonnen und wieder blieben viele Lehrstellen unbesetzt. Bei der Werbung um neue Lehrlinge richtet sich der Blick vermehrt auf Frauen. Foto: TV/Sybille Schönhofen

Eifelkreis/ Vulkaneifel Am 1. August ist das Ausbildungsjahr 2022/23 gestartet. Theoretisch eine Chance, die dringend benötigten Fachkräfte im Handwerk zu sichern. Aber wie sieht es in der Eifel in der Praxis aus?