Bitburg wird sich verändern Viele Ideen und eine diffuse Zeitplanung – Entwickler stellen ihre Wünsche für neues Beda-Quartier vor

Die Stadt Bitburg ist nicht gerade arm an Langzeitprojekten, die gefühlt nicht so richtig in Schwung kommen: Die Bit-Galerie wird seit mehr als zehn Jahren geplant, seit zwei Jahrzehnten wiederum verfällt das Köster-Haus im Herzen der Stadt und auch die Grundstücke der Volksbank Eifel zwischen Beda-Platz und Neuerburger Straße sind zwar seit einiger Zeit geräumt, aber noch lange nicht bebaut. Auch die Umgestaltung des Platzes scheint noch in weiter Ferne zu liegen. Dass aber längst im Hintergrund an allen Projekten gearbeitet werde, bleibe leider vielen Menschen erstmal verborgen, erklärt Lars Messerich, Vorsitzender des Gewerbevereins Bitburg. Im Anschluss an die Jahresversammlung haben vier Vertreter aller am Aufbau des Beda-Quartiers beteiligten Unternehmen und auch Bitburgs Bürgermeister Joachim Kandels einen Überblick über das Vorankommen gegeben.