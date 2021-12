ÖPNV : Das Neuerburger Land bekommt ein neues Busnetz

Foto: dpa/Stefan Sauer

Neuerburg Im westlichen Eifelkreis fahren ab dem 12. Dezember mehr Busse, die darüber hinaus auch komfortabler sein sollen. Wir erklären, was sich im Detail ändert.

Busfahren im Neuerburger Land wird einfacher: Als neuntes von insgesamt 15 Busnetzen im Verkehrsverbund Region Trier (VRT) geht am 12. Dezember das neue Busnetz Neuerburger Land an den Start. Wie der VRT mitteilt, werden fast alle Orte zwischen Bitburg, Neuerburg, Waxweiler und – auf der luxemburgischen Seite – Vianden an den Busverkehr angebunden. Viele Orte bekommen auch sonntags und in den Ferien ein Busangebot mit durchgehender zweistündlicher Taktung.

Welche neuen Linien werden geschaffen?

Zwei zentrale Linien, die 450 (Bitburg – Neuerburg) und die 455 (Bitburg – Vianden), fahren montags bis sonntags mindestens alle zwei Stunden und ergänzen sich so, dass täglich jede Stunde ein Bus zwischen Bitburg und Mettendorf fährt.

In Bitburg ZOB und am neuen Anschlusshalt „Mettendorf Schule“ können Fahrgäste aus den übrigen Buslinien der Region in die beiden neuen Hauptlinien umsteigen und umgekehrt. So treffen sich zum Beispiel in Bitburg immer zur halben Stunde die Linien 400 (Welschbillig – Trier), 410 (Irrel – Luxemburg) mit der Hauptlinie 450 (Bitburg – Neuerburg). Teilweise werden im neuen Busnetz auch sogenannte Rufbusse eingesetzt.

Was ist ein Rufbus und wie bucht man ihn?

Rufbusse fahren nach vorheriger Buchung. In der VRT-App oder telefonisch können Fahrgäste ihren Rufbus mindestens eine Stunde vor Fahrtantritt buchen. Wie genau das geht, erklärt der VRT auf seiner Internetseite unter anderem mit Erklärvideos. Haltestellen, an denen Rufbusse ankommen, erkennen Fahrgäste an den dort angebrachten Rufbus-Symbolen.

Rufbusse haben einen normalen Fahrplan, kommen aber nur nach angemeldetem Bedarf zur Haltestelle. Bei der Buchung können Kunden angeben, ob sie mit Rollstuhl, Kinderwagen oder größerem Gepäck unterwegs sind. Gruppenbuchungen ab acht Personen müssen telefonisch mindestens 24 Stunden vor Fahrtantritt gebucht werden, damit das zuständige Unternehmen die Fahrzeuggröße anpassen kann. Eine Rufbus-Fahrt kostet nicht mehr als eine normale Busfahrt in der Preisstufe der gewünschten Strecke.

Im neuen Busnetz fahren die Rufbusse montags bis sonntags zweistündlich als Taxen oder Busse analog zum normalen Linienverkehr zu festen Fahrplanzeiten. An Anschlusshaltestellen in Waxweiler, Daleiden, Körperich, Neuerburg, Mettendorf, Bettingen und Bitburg sind die Fahrten der Rufbusse so aufeinander abgestimmt, dass Umstiege auf andere Linien möglich sind.

Sind die Busse barrierefrei?

Die Busse des neuen Busnetzes verfügen über Platz sowie Einstiegshilfen für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste. Teilweise erhalten die Haltestellen einen neuen Namen, um Ortsfremden eine schnellere Orientierung zu ermöglichen.

Wieso wird das Angebot ausgebaut?