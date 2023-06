Es geht voran Mehr als 50 neue Pflegeplätze: Wie es um die neue Seniorenresidenz in Neidenbach steht

Da tut sich was in Neidenbach. Und zwar ganz schön was. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Gemeinde mit weniger als 1000 Einwohnern ein Projekt der Größenordnung auf den Weg bringt, die ein Dreifach-Neubau in Neidenbach hat. Dort entsteht neben einem neuen Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhaus auch eine Seniorenresidenz und viele Bauplätze.