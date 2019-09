Jugendarbeit : Neues Team im Haus der Jugend Prüm

Foto: v.l.n.r.: Petra Nahrings, Jochen Pauls, Andrea Hockertz, Johannes Reuschen. Foto: Stadt Prüm

Prüm (red) Nachdem die langjährige Mitarbeiterin Katharina Michels in den Ruhestand verabschiedet wurde, fangen nun zwei neue Mitarbeiter im haus der Jugend in Prüm an. Gemeinsam mit Hausleiter Jochen Pauls ist die Pädagogin Petra Nahrings direkt in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen aktiv, während Andrea Hockertz die organisatorischen Aufgaben übernimmt.

