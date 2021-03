Politik : Konzept für Marktplatz wird vorgestellt

Neuerburg (red) Der Stadtrat Neuerburg tagt am Montag, 15. März, 19 Uhr, in der Stadthalle. In der öffentlichen Sitzung werden die Ergebnisse des Wettbewerbs zur Neugestaltung des Marktplatzes Neuerburg vorgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von tv