Neujahresempfang : Mehr Klimaschutz für Mensch und Wald

Eifelkreis Neujahrsempfang ganz anders: Die Grünen im Eifelkreis haben zu einem Videomeeting eingeladen. Auch Anne Spiegel und Ulrike Höfken waren dabei. Der Kreis habe viele Pioniere der Energiewende.

Videokonferenzen haben ihre Tücken, das ist auch bei den Grünen nicht anders. Aber nach nur kurzen Anlaufschwierigkeiten klappt es mit dem Neujahrstreffen mit gut 35 Personen. Unter ihnen Anne Spiegel, die Spitzenkandidatin der Grünen in Rheinland-Pfalz, und Ulrike Höfken, die am 20. Dezember ihr Amt als Ministerin für Umwelt, Ernährung, Weinbau und Forsten an Anne Spiegel abgegeben hat.

Höfken ging auch auf die Vorgänge in ihrem ehemaligen Ministerium ein. Sie übernehme die Verantwortung, wies aber darauf hin, dass bei den Beförderungen ein altes Verfahren übernommen worden sei, das auch in anderen Ministerien so gehandhabt worden sei. Sie übergab dann das Wort an Landesministerin Anne Spiegel, die sie als „eine ganz tolle Person“ bezeichnete.