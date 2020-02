Leidenborn Zum Glück ist das Gasthaus Kauth in Leidenborn gerüstet: Etwa 50 Landwirte haben am Sonntag den Neujahrsempfang von Bündnis 90/Die Grünen erheblich mitgestaltet.

Aber sie gibt den Bauern auch recht: Es könne nicht sein, dass man allein „guckt, wie viel im Wasser drin ist“, ohne die neuen Eintragungen zu betrachten. Denn vieles, was an Belastung registriert werde, „ist zum Teil schon Jahrzehnte alt“. Und stamme nicht immer von den Bauern. Dass genau dieser Umstand in Berlin berücksichtigt werde, daran arbeite man in Mainz mit Nachdruck und sehe eine Neuabgrenzung vor.

Da hilft dann auch der Appel von Dietmar Johnen, Grünen-Geschäftsführer in der Vulkaneifel und Biobauer, nicht viel: Zwar hätten die Kollegen „vollkommen recht“, wenn sie die Preise an der Ladentheke kritisierten. Aber die verarbeitenden Betriebe – wie Molkereien – seien es eben auch, die dem Handel ihre Produkte so billig anböten. Kurzum, so einfach sei es nicht, sein finaler Rat an die Kollegen: „Wir müssen in den Dialog, in den Konsens.“