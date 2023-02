Vor 48 Jahren : Als die 19-jährige Margarethe Köhler getötet wurde – Auf den Spuren eines Mordes mitten in Bitburg

Auf dieser Postkarte aus den Siebzigern ist auf dem Foto oben rechts der Tatort zu sehen: Dort, wo gegenüber der Liebfrauenkirche heute der Anbau des Rathauses steht, lag damals noch ein kleiner Park. Foto: Schöning Verlag, Lübeck / digitalisiert von Stephan Garçon

Bitburg Eine junge Frau wird brutal ermordet. Mitten in Bitburg, direkt am Rathaus. Nichts erinnert in der Stadt daran und kaum jemand erinnert sich noch. Jetzt sind Fotos aufgetaucht. Eine Spurensuche, die im Jahr 1975 beginnt.

Es war im Sommer vor 48 Jahren. In der Nacht vom 5. auf den 6. Juli 1975 wurde die 19-jährige Margarethe Köhler mitten in Bitburg brutal ermordet. In einem kleinen Park neben dem Rathaus, vis-à-vis der Liebfrauenkirche. Zwei Männer wurden damals verhaftet. Zwei US-Soldaten.

Nichts erinnert in der Stadt mehr daran, auch nicht in den Archiven, den Gedächtnissen von Kreis und Stadt. Die Gartenanlage, in der Margarethe Köhler ermordet wurde, gibt es nicht mehr. An der Stelle steht seit 1984 der Rathausanbau, in dem sich der große Ratssaal befindet.

Die Postkarte zeigt das Rathaus wie es aussah, als 1975 die neunzehnjährige Margarethe Köhler direkt daneben ermordet wurde. Foto: Foto: Schöning Verlag, Lübeck / digitalisiert von Stephan Garçon

Das Grab an der Erdorfer Straße ist aufgelöst. Und doch wurde die Erinnerung kürzlich wieder wach, als Bilder von Matthias Heinz auftauchten, der damals als Polizeifotograf in dem Kriminalfall Aufnahmen gemacht hat. Stephan Garçon, der damit beschäftigt ist, tausende von Bildern aus dem Nachlass von Matthias Heinz zu sichten und zu archivieren (der TV berichtete), stieß dabei auf die Fotos und Zeitungsartikel aus überregionalen Medien, die der Eifel-Reporter aufbewahrt hatte.

Hintergrund Bitburg 1975 (sys) 1970 leben in Bitburg 10.119 Menschen, 85 Prozent sind katholisch. Seit 1969 gehören die bis dahin selbstständigen Gemeinden Erdorf, Irsch, Masholder, Matzen, Mötsch und Stahl zum Stadtgebiet. Die CDU ist stärkste Fraktion im Rat, der Bürgermeister Hans-Peter Lafrenz (1971 bis 1977) kommt allerdings aus den Reihen der FDP. Seit 1953 ist Bitburg NATO-Stützpunkt unter US-amerikanischer Führung. Etwa 12.000 Soldaten und ihre Familienangehörigen leben in und um Bitburg - etwas mehr als Bitburg Einwohner hat. Der Flugplatz liegt – bis 1994 – noch in der Stadt mit 480 Hektar Fläche samt der fast 500 dazugehörigen Gebäude wie Flugzeughallen, Shelter, Werkstätten, Büro-, Lager- und Wohngebäude.

1975 steht Bitburg unterm Brennglas

Medien wie die Bild-Zeitung und die Frankfurter Rundschau berichteten und füllten 1975 ganze Seiten mit dem Fall. Die Rundschau verfasste eine Reportage aus Bitburg vom Tag der Beisetzung, in der der Reporter zu schildern versuchte, „wie die Stadt ihrem Mordfall begegnet“. Und die Bild fragte: „Was ist das für eine Stadt, in der man einen Engel ermordet?“ „Die Bild-Zeitung hat das richtig ausgeschlachtet: Alle Bitburger hätten in der Nacht weggehört und keiner habe sich um die Hilferufe gekümmert. Das war nicht schön. Auch nicht für die Familie“, erinnert sich der Onkel des Mordopfers.

Auch überregionale Medien wie die Frankfurter Rundschau berichteten 1975 ausführlich von dem Mord und nahmen dabei Bitburg und seine Gesellschaft unter die Lupe. Foto: TV/Stephan Garcon

Der Rundschau-Autor Hans-Joachim Noack, der auch für die Süddeutsche und den Spiegel schrieb und Biographien von drei Bundeskanzlern verfasste, rechnete in seiner Berichterstattung über den Mordfall mit der Stadt ab. Er versuchte ein Gesellschaftsporträt und schrieb: „Vielmehr – und hier scheint der Schlüssel zu dem Verbrechen zu liegen – kann man Bitburg als ein Opfer seiner Atemlosigkeit sehen.“

Der Autor klagt die gesamte Stadt an. Kirche, Verwaltung, Einwohner, Polizei. In der Garnisons- und Grenzstadt Bitburg florierte nach seiner Beschreibung der damaligen Zustände der Opiummarkt. Auf der Wiese des Konrad-Adenauer-Platzes werde „mehr Gras geraucht, als es sorgfältig angelegt, aus dem Boden sprießt“. Rauschgift sei das „Stichwort der Bitburger Krankheit“. „Opiate in ungeahntem Ausmaß“ hätten die Stadt überschwemmt. Auch der Mord soll eine „Rauschtat“ gewesen sein. Verurteilt wurde ein amerikanischer Soldat, der das Mädchen mit unzähligen Stichen, die er ihr mit dem abgeschlagenen Hals einer Flasche zugefügt hatte, ermordete.

Die Suche nach Hinweisen

Der Trierische Volksfreund berichtete damals ab dem Tag nach dem Leichenfund. „Mädchen im Park in Bitburg ermordet“, lautete die Schlagzeile am 7. Juli. Zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht, um wen es sich handelte. Ein Bild der Toten wurde veröffentlicht mit der Frage: „Wer kennt dieses Mädchen?“ Dazu Fundsachen vom Tatort: ein Einkaufszettel und ein Schlüssel.

Am nächsten Tag dann die Gewissheit. „Leiche identifiziert“, ist eine kurze Notiz überschrieben. Am dritten Tag berichtet der TV über einen Ermittlungserfolg: „Festnahme im Mordfall Bitburg“. Am folgenden 10. Juli zeigt der Artikel das Foto eines Mannes, der in Handschellen abgeführt wird, zu der Überschrift „US-Soldaten unter Mordverdacht“.

Am nächsten Tag wird auch der zweite Verdächtige abgebildet. In der Nachricht heißt es, dass gegen beide Soldaten Haftbefehl erlassen wurde. Der eine war ein 20-jähriger Amerikaner, der mit dem Mädchen befreundet war und sich in der Nacht telefonisch mit ihr verabredet hatte. Er leugnete die Tat. Der zweite war sein 21-jähriger Begleiter aus der Tatnacht, ebenfalls US-Soldat, der bis dahin schwieg. In ihrer gemeinsamen Unterkunft hatte man blutbefleckte Kleidung gefunden. Das Tatgeschehen war zu dem Zeitpunkt noch unklar. Danach bricht die Berichterstattung vorerst ab.

Was sich damals in Bitburg abspielt

Der Onkel von Margarethe Köhler erinnert sich: „Es war in den Sommerferien.“ Margarethe, von der Familie Margret gerufen, war an dem Abend mit ihren Geschwistern zu Hause. Die Eltern im Urlaub. „Margret war fast 20. Da kann man Kinder alleine lassen.“ Margarethe habe einen Anruf erhalten und daraufhin die Wohnung verlassen. Dann traf sie auf ihren Mörder. „Ein Amerikaner hat sie angerufen“, erzählt der Onkel. Ihre Schwester habe noch versucht sie davon abzubringen, ihn zu treffen, aber Margarethe habe geantwortet, sie müsse nach ihm sehen, „nicht, dass er hilflos ist“.

Am nächsten Morgen wurde Margarethe Köhler gefunden. „Es wurde festgestellt, dass sie noch vier, fünf Stunden gelebt hat.“ Man hätte sie retten können, sagt der Verwandte. Seine Nichte sei verblutet, nachdem ihr Mörder auf sie eingestochen hatte.

Die Staatsanwaltschaft in Trier kann keine Auskunft zu dem Fall geben. Hier seien keine Gerichtsakten zu dem Fall archiviert, antwortet der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen auf unsere Nachfrage. Wir wüssten auch gerne, wie viele Morde nach dem an der jungen Frau im Eifelkreis Bitburg-Prüm noch geschahen, und wie sie strafrechtlich verfolgt wurden. Auch da muss die Staatsanwaltschaft passen: Es lägen keine statistischen Zahlen über Ermittlungs- und Strafverfahren wegen Mordes für die Region vor.

Staranwalt Bossi verteidigt den Täter

Soldaten der amerikanischen Armee unterstehen auch in Deutschland amerikanischem Recht. Sie werden vor einem Militärgericht angeklagt. Im Abkommen der Parteien des Nordatlantikvertrages, das 1951 zwischen den NATO-Mitgliedstaaten geschlossen wurde, heißt es: „Die Gerichtsbarkeit des Entsendestaates ist gegenüber der deutschen Gerichtsbarkeit bevorrechtigt, wenn jemand, der dem Militärrecht des Entsendestaates unterworfen ist, eine Tat begeht, die sowohl nach deutschem Recht als auch nach dem Militärrecht des Entsendestaates strafbar ist“.

Nach Auskunft von Margarethe Köhlers Onkel ist der Fall in München verhandelt worden. Von der Familie war niemand dabei. Der Onkel weiß aber, wer den letztlich beschuldigten US-Soldaten verteidigte: Es sei der bekannte Strafverteidiger Rolf Bossi gewesen, der auch den Kindermörder Jürgen Bartsch, den Serienmörder Fritz Honka, den Oetker-Entführer Dieter Zlof und den Entführer Dieter Degowski aus der Geiselnahme von Gladbeck vertreten hatte. Er habe eine milde Strafe ausgehandelt. „Drei oder vier Jahre.“

Der Täter sei unehrenhaft aus der Armee entlassen worden und zurück nach Amerika geflogen. „Damit war die Sache erledigt. Wir waren enttäuscht.“ Die geringe Strafe habe darauf gefußt, dass der Täter unter Rauschgifteinfluss gestanden habe. Vor dem Hintergrund sei das milde Urteil gut möglich gewesen in Verbindung mit dem amerikanischen Recht, stuft es der ehemalige Trierer Oberstaatsanwalt Thomas Albrecht ein.

Das Urteil entrüstet die Familie

Anhand von Gerichtsakten lassen sich der Tathintergrund und das Urteil nicht mehr nachvollziehen. Der Ex-Oberstaatsanwalt Albrecht hat eine Erklärung: Da der Täter ein US-Soldat war, dürfte es sich um eine Nato-Sache gehandelt haben. In dem Fall kommen die Akten nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht ins deutsche Staatsarchiv. „Nach dem so genannten Nato-Truppen-Statut sind deutsche Staatsanwaltschaften nicht zuständig, sondern die US-Militärgerichte. Die Akten werden daher von der Staatsanwaltschaft an die US-Militärgerichtsbarkeit abgegeben. Sie befinden sich demzufolge mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr in deutschen Händen.“

Als Margarethe starb, besuchte sie eine Schule in Bernkastel, sagt ihr Onkel. Laut Zeitungsbericht von 1975 hatte sie schon einen Schulabschluss in der Tasche und betreute Senioren in einem Pflegeheim in Körperich. „Sie wollte Sozialarbeiterin werden. Sie hatte auch schon ein soziales Jahr gemacht. Deshalb kam sie auch mit Drogensüchtigen in Kontakt“, erzählt der Onkel. Für ihn ist der Fall abgeschlossen. „Es ist vorbei. Es ist 47 Jahre her. Die Amerikaner hatten viel zu sagen…“ Das milde Urteil hat die Familie damals entrüstet.