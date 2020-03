Bericht aus der Quarantäne : Nicht angesteckt und trotzdem isoliert

Seffern Michael Müller ist nicht mit dem Corona-Virus infiziert. In Quarantäne bleiben muss der Ortsbürgermeister von Seffern aber weiterhin. Doch das ist nicht das einzige, was ihn derzeit ärgert.

Denn seit der 45-Jährige mit Erkältungssymptomen aus dem Ski-Urlaub in Österreich zurückgekommen ist, lebt er in selbst verordneter Quarantäne. „So langsam fällt mir hier definitiv die Decke auf den Kopf“, sagt er. Auch wenn die Arbeit im Home-Office ihn etwas ablenke.

Den Abstrich habe er vor etwa einer Woche in Bitburg machen lassen (der TV berichtete). Nachdem er zuvor „rund 500 Mal“ im Drive-In-Labor in Trier angerufen hatte und immer nur den Besetztton hörte. Doch auch nach dem Test in Bitburg musste er lange warten, wie er sagt: „Die haben gesagt, ich höre in 24 bis 36 Stunden von ihnen.“