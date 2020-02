Peter Weilands Figur in Eschfeld: Irgendwer hat dem Malerpfarrer die Palette aus der Hand geschlagen. Foto: Polizei Prüm

Eschfeld/Irrhausen Zum wiederholten Mal haben Unbekannte eine Steinfigur von Peter Weiland aus Irrhausen beschädigt. Diesmal traf es die Skulptur des früheren Eschfelder Pfarrers Christoph März, der Anfang des vorigen Jahrhunderts die Kirche ausmalte.

Vom Brückenheiligen Johannes Nepomuk bis zum Karolingerkaiser Lothar: Peter Weiland aus Irrhausen hat die halbe Eifel mit seinen Skulpturen markiert. In zahlreichen Orten sieht man seine Arbeiten, oft großformatig, tonnenschwer und in annähernd naturalistischer Weise aus Basalt, Sandstein oder Granit gemeißelt. Sein Anwesen in Irrhausen: ein Skulpturenpark. Weit mehr als 2000 Stück hat er mittlerweile gefertigt.