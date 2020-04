Corona : Nicht einfach, aber es geht

PRÜM Seit ein paar Wochen müssen die Schüler an der Prümer Realschule daheim lernen. Eltern, Schüler und Lehrer ziehen eine Zwischenbilanz.

Die Zeit, in der die Schulen geschlossen sind wegen der Corona-Pandemie soll für Schüler an der Kaiser-Lothar-Realschule Prüm keineswegs als verlängerte Osterferien gesehen werden - das Lernen soll trotzdem fortgeführt werden. „Die ganze Schulgemeinschaft steht vor einer besonderen Herausforderung, alternative Unterrichtsangebote zur Verfügung zu stellen“, so Stephan Schilling, Schulleiter an der Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm. An der Prümer Realschule plusstellen alle Lehrkräfte Unterrichtsmaterial über die Homepage zur Verfügung, teilweise werden zusätzlich Arbeitsblätter mit der Post verschickt. Persönlicher Kontakt ist tabu, Kontakt und Rückmeldungen laufen über E-Mail und Telefongespräche.

Aber die meisten haben sich schnell in der Situation zurechtgefunden. Schulelternsprecherin Michaela Zechner lernt mit ihrer Tochter Cora (8. Schuljahr) zu Hause. „Ich finde es gar nicht so schlimm, daheim zu lernen“, sagt die 13-Jährige, „jedoch freue ich mich, wenn ich hoffentlich bald wieder in die Schule gehen darf.“ Michaela Zechner findet, es sei schon „eine kleine Herausforderung“, mit dem Kind dauerhaft zu lernen, „allerdings bekommt man so einen tieferen Einblick in die Lerninhalte und die Anforderungen des Schulalltags.“ Außerdem erhält sie Unterstützung von der Schule: „Ständiger Kontakt und aufmunternde Gespräche mit den Lehrkräften verschaffen den restlichen Durchblick, und es ist großartig, wie gut die Zusammenarbeit funktioniert“, so die Mutter, die als Krankenschwester im Prümer Krankenhaus – also in einem systemrelevanten Beruf – tätig ist. Damit hätte sie theoretisch Anspruch auf die Notbetreuung der Schule. „Aber es funktioniert mit einem gut strukturierten Tagesablauf auch ohne, so dass Cora in der jetzigen Krisenzeit nicht zur Schule gehen muss“, sagt Michaela Zechner.