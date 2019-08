Im Ältestenrat sind nicht alle vom Vorschlag begeistert : Mondfahrer landet nicht in Bitburg

Bitburg Dass der Astronaut Buzz Aldrin drei Jahre in Bitburg gelebt hat, ist kein Geheimnis. Sollte die Stadt dem Mondfahrer deshalb zum Ehrenbürger ernennen? Darüber hat der Ältestenrat diskutiert. Das Ergebnis: Das wird wohl nichts.

Schnell tippt der Sozialdemokrat eine E-Mail an den Bürgermeister, in der er den Vorschlag unterbreitet. Was auf den ersten Blick weit hergeholt wirkt, erklärt Garçon in dem Brief so: „Die wohl größte technische Meisterleistung in der Menschheitsgeschichte und die Tatsache, dass Aldrin als Pilot der Raumfähre beteiligt war und er drei Jahre in Bitburg ebenfalls als Pilot stationiert war, sollten Grund genug sein.“