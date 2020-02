Bis November sollen Gefallene neue Ruhestätte bekommen : Nicht in Vergessenheit geraten: 61 Soldaten sollen Grabmal bekommen

Nicht in Vergessenheit geraten: 61 Soldaten sollen Grabmal bekommen

Die Steinplatten vor dem Turm erinnern an manchen gefallenen Soldaten. Doch nicht an jeden Kriegstoten wird auf dem Ehrenfriedhof Kolmeshöh erinnert. Das soll sich bald ändern. Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg Die Stadt Bitburg hat die vor drei Jahren gestohlenen Grabplatten auf dem Friedhof Kolmeshöh noch immer nicht ersetzt. Zum Volkstrauertag aber soll es soweit sein.

Tot ist nur, wer vergessen wird. So lautet ein bekanntes Zitat aus dem Drama „Der Stern von Sevilla“ von Christian von Zedlitz. Und am Volkstrauertag geht es genau darum: Die Gefallenen der zwei Weltkriege nicht zu vergessen.

Doch einige von ihnen haben keine Gedenkstätte mehr. Die Namen von einigen Kriegstoten sind zwar auf den Steinplatten in der Wiese vor dem Grabturm zu lesen. An 61 Männer aber, die wohl in einem sogenannten Kameradengrab nahe des Gebäudes begraben liegen, erinnert hier nichts mehr.