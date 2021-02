Kostenpflichtiger Inhalt: Sauerei im Klärwerk : Feuchttücher verstopfen Abwasseranlagen im Bitburger Land

Foto: Stadtwerke Bitburg

Bitburg Das Problem ist nicht neu und es ist auch kein Einzelfall: Feuchttücher sorgen für Probleme in der Kanalisation und in den Klärwerken der Verbandsgemeinde Bitburger Land. Die Verstopfungen und Schäden an Pumpen zu beseitigen kosten richtig Geld.