Tanzen : Bitburger Tanzschule bietet im Internet Kurse und auch Unterhaltung an

Bitburg Tanzschule sind in diesem Jahr schon zum zweiten Mal vom Lockdown betroffen. Im Tanzcenter Bitburg versucht Inhaberin Verena Galter die Mitglieder nicht nur mit Online-Unterricht, sondern auch mit kulturellen Veranstaltungen via Computer zu unterhalten.

Der Allgemeinde Deutsche Tanzlehrerverband (ADTV) hat rund 3000 Mitglieder. Etwa 800 Tanzschulen sind in dem Verband organisiert. Die ADTV-Tanzlehrer "unterrichten" pro Jahr rund zwei Millionen Menschen jeden Alters. Dabei kann der Unterricht schon bei den Dreijährigen in der tänzerischen Früherziehung beginnen. Weiter geht es im Kindertanzen und den Tanzprojekten wie zum Beispiel Street- und Breakdance bis hin zum Hip Hop. Besonders beliebt und ein Schwerpunkt für die ADTV-Kunden sind die Tänze des Welttanzprogramms (WTP) in ihrer großen Vielfalt. Dazu gehören Lateintänze wie Cha Cha, Rumba, Jive, Samba und Paso Doble und Standardtänze wie Langsamer Walzer, Wiener Walzer, Quickstep, Slowfox und Tango.

Viele ADTV-Mitglieder haben laut Verena Galter Verbindungen zu Künstlern, mit denen sie Events organisieren. Und so konnten viele der teilnehmenden Tanzschulen Kontakte knüpfen. Einer derjenigen, die auch am kommenden Wochenende in einem Beitrag zu sehen sind, ist der Kinderliedermacher und Musiker Volker Rosin, der schon mehrfach mit den Kindertanzgruppen des Tanzcenters in Bitburg und Umgebung aufgetreten ist.