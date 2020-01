Erwachsenenbildung im Bitburger Land : Nichts, was es hier nicht gibt

Nichts, was es hier nicht gibt

BITBURG Die Volkshochschule Bitburger Land feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Neben dem Kursangebot üblichen stehen auch einige besondere Jubiläumsveranstaltungen auf dem Programm.

1988 wurden die seit dem Jahr 1977 in der Verbandsgemeinde Bitburg-Land bestehenden zehn örtlichen Einrichtungen der Erwachsenenbildung zu dem rechtlich selbständigen Verein Volksbildungswerk Bitburg-Land zusammengefasst. Seit 1990 ist der Verein im Vereinsregister des Amtsgerichtes Bitburg gelistet und damit rechtsfähig.

2017 wurde nach der Fusion der beiden Verbandsgemeinden Bitburg-Land und Kyllburg die Volkshochschule Kyllburg in das Volksbildungswerk Bitburg-Land integriert. Die neue Institution trägt seither den Namen Volkshochschule Bitburger Land

Vorsitzender ist Bürgermeister Josef Junk. Stellvertretender Vorsitzender und gleichzeitig pädagogischer Leiter ist Dr. Holger Klein, Geschäftsführer ist Ralph Schmitz. In der Geschäftsstelle der VHS im Rathaus Bitburger Land in der Hubert-Prim-Straße ist Claudia Wallenborn die Ansprechpartnerin, die Geschäftsstelle in der Grundschule Kyllburg betreut Anke Krämer.