Landtagswahl : 100 Prozent für Nico Steinbach

Bettingen Der SPD-Kreisverband Bitburg-Prüm hat seinen Landtagsabgeordneten erneut für die Landtagswahl 2021 ins Rennen geschickt. Stellvertreter wurde Markus Fischbach.

„Ich will Nico Steinbach unterstützen, denn er ist in Mainz eine starke Stimme und vertritt dort eure Region bestens“, sagt Dreyer in ihrer Grußrede. Der Nico sei einer, der die Dinge fortbewegen wolle, der sich nicht auf dem Erreichten ausruhe. Als Beispiel nennt sie sein Engagement im den Breitbandausbau in der Region. Dreyer: „Nico hat in den letzten fünf Jahren Vertrauen aufgebaut. Ich wünsche ihm, dass er sein Direktmandat halten kann.“ Anschließend beleuchtet die Ministerpräsidentin aktuelle Themen, die derzeit die Politik in Mainz, Berlin und in anderen Landeshauptstädten beschäftigen. So etwa die Coronakrise und ihre Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft.