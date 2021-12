Brauchtum : Nikolausaktion für fünfte Klassen an der Prümer Kaiser-Lothar-Realschule plus

Nikolausaktion für fünfte Klassen an der Prümer Kaiser-Lothar-Realschule plus

Prüm (red) Wer war eigentlich der Nikolaus und warum wird er am 6. Dezember gefeiert?

Der Nikolaus als Geschenkebringer geht auf die Legende des Bischofs Nikolaus von Myra zurück, einer Stadt in der heutigen Türkei, wie die Kaiser-Lothar-­Real­schule plus in Prüm mitteilt.

Im 4. Jahrhundert verteilte er barmherzig und selbstlos sein Vermögen, das er von seinen Eltern geerbt hat, an arme und kranke Menschen. An einem 6. Dezember starb der Heilige Nikolaus. Die Jahreszahl ist nicht genau bekannt, liegt Überlieferungen zufolge um 350 nach Christus.

In den drei fünften Klassen der Kaiser-Lothar-­Real­schule pluswar der Nikolaus mit seinen Engelchen unterwegs. Er verteilte Weckmänner und erinnerte die Kinder daran, wie wichtig Teilen und hilfsbereites Handeln sind. In der Vorweihnachtszeit werden an der Schule außerdem Adventskalendertürchen geöffnet und die schönste Weihnachtsklasse ausgezeichnet, damit die Zeit bis Heiligabend nicht mehr so lange dauert.