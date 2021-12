Nikolaustag : Heiliger Mann kommt mit Mini-Hubschrauber

Gyrocopter mit Nikolaus über dem Flugplatzgelände Bitburg. Foto: Hans Kraemer

Bitburg Am Nikolaustag kreiste morgens ein Gyrocopter über dem Flugplatzgelände in Bitburg. Eigentlich nichts Besonderes, hätte nicht der Nikolaus darin gesessen und den Leuten am Boden zugewunken.

