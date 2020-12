Brauchtum : Weckmänner für alle Fünftklässler

Begleitet und unterstützt haben den Nikolaus die Schülersprecherinnen Laura Henze (links) und Anna Kohnen (rechts) sowie Verbindungslehrerin Uschi Hellriegel. Foto: Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm

Prüm (red) In festlichem Bischofsgewand und mit Rauschebart hat der Nikolaus in Prüm die Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen der Kaiser-­Lothar-­Realschule plus besucht. Begleitet und unterstützt haben ihn die Schülersprecherinnen Laura Henze (links im Bild) und Anna Kohnen (rechts) sowie Verbindungslehrerin Uschi Hellriegel.

