Brauchtum : Drive-In statt Wanderung beim Eifelverein

Der Nikolaus erwartete die Kinder mit ihren Familien an der Schule in Mettendorf. Foto: Rudi Willems

Mettendorf (red) Die traditionelle Nikolauswanderung des Eifelvereins Mettendorf-Sinspelt haben die Verantwortlichen Doris Hormesch und Pia Kolbet wegen der aktuellen Corona-Lage zu einem Nikolaus-Drive-In umfunktioniert.

Am Samstagmorgen erwartete der Heilige Nikolaus die Kinder mit ihren Familien an der Schule in Mettendorf. Dort überreichte er in die Autos hinein liebevoll verpackte Überraschungen. Die Kinder freuten sich über einen schön verpackten Nikolaus, selbstgebackene Plätzchen und ein schönes kleines Bilderbuch mit Geschichten rund um den Heiligen. Ein Ausmalbild und ein Rätsel mit Fragen zum heiligen Mann gab es in der Geschenketüte auch.