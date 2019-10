Rock : Nimsrock-Festival wieder erweckt

Bickendorf Die bislang letzte Ausgabe des Nimsrock-Festivals gab es vor 13 Jahren in Bickendorf. Nun will ein Verein die Veranstaltung wieder auf die Bühne holen.

Es ist still geworden auf der Motorradwiese zwischen Bitburg und Bickendorf. 13 Jahre ist es her, dass das Gelände an der L 5 Schauplatz einer Großveranstaltung war, die zwischen 1000 und 1500 Menschen in die Eifel lockte. Das Nimsrock-Festival wurde zuletzt im Jahr 2006 organisiert. Der Grund dafür: Zu hohe Auflagen, etwa im Brandschutz, hätten die Durchführung des Events für die Veranstalter unmöglich gemacht, sagt Wilfried Kootz, der Erste Beigeordnete von Bickendorf. Doch damit wollten sich im Ort nicht abfinden.