Musik : Nimsrock: Bald gibt’s Karten

Bickendorf (red) Der Kartenvorverkauf für das Nimsrock Festival am 1. August auf der Motorradwiese in Bickendorf startet am Freitag, 10. April. Mit dabei sind die Bands „All Lies Died“, „Tenside“, „A Hurricane‘s Revenge“ und „Ruber Taurus“.



Das letzte Nimsrock-Festival war vor 13 Jahren in Bickendorf. Nun wird es wiederbelebt.

Der Erlös der Neu-Auflage geht an den Verein Special Olympics Rheinland-Pfalz.