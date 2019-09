Die Prümer Bauhof-Baustelle : Neues Domizil für den Prümer Bauhof

Arbeiten am neuen Domizil des städtischen Bauhofs Prüm in der Prümtalstraße. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm (fpl) Baustellen in der Abteistadt gibt es ja genug. Und an einigen geht es sogar voran, wie die dicken Brocken im Vordergrund zeigen, die dort herausgerissen wurden: im Bild die Arbeiter auf dem Platz vor dem neuen Domizil des städtischen Bauhofs.

Auch im Gebäude, sagt Stadtbürgermeister Johannes Reuschen, sei man „guter Dinge, dass alles bald fertig sei.

In der nahen Teichstraße sind seit Montag auch wieder die ersten Arbeiter an der Seniorenheim-Baustelle am Werk. Dort war, wegen statischer Probleme am Fundament des Parkhauses darunter, ein Baustopp eingetreten (der TV berichtete). Foto: Fritz-Peter Linden