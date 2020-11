Ermittlungen laufen seit halbem Jahr : Noch immer keine Anklage nach Bitburger Brandanschlag

Wegen dieser Graffiti in der Stadt, aber auch einem Brandanschlag auf die Bitburger Polizei ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz. Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg Der Brandanschlag auf die Polizei Bitburg am ersten Mai war einer der aufsehenerregendsten Kriminalfälle dieses Jahres. Wegen der möglichen politischen Hintergründe der Tat hat sich bereits der Landesinnenausschuss mit dem Thema befasst.

Wann und ob Anklage gegen die zwei in der Hexennacht ermittelten Verdächtigen erhoben wird, ist also weiter unklar. Ebenso also, ob und wann es zu einer Verhandlung vor dem Jugendgericht kommen wird. Tiefergehende Angaben könne der Koblenzer Generalstaatsanwalt wegen des laufenden Verfahrens derzeit nicht machen.