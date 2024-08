Freitag ist Fassanstich Feiern, Feuerwerk und neue Attraktion: Prümer Salvator-Kirmes beginnt

Prüm · Die Termine reißen beinah nicht ab in der Abteistadt: Von Freitag an wird schon wieder gefeiert – oder weiter, wie man’s nimmt. Was wird bei der Salvator-Kirmes in Prüm geboten?

05.08.2024 , 06:31 Uhr

Und läuft: Das erste Pils auf der Prümer Kirmes, gezapft von Stadtbürgermeister Johannes Reuschen im vergangenen Jahr unter dem prüfenden Blick von Kirmeschef Barty Lliteras. Foto: Fritz-Peter Linden

Von Fritz-Peter Linden Redakteur in der Eifel