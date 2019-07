Stadtentwicklung : Noch steht alles still

Noch steht alles still

Bitburg Die Pläne für den Bürgerpark Maximiner Wäldchen in Bitburg sollen nach der Ferien im Stadtrat beraten werden.

Die Schaukeln hängen verwaist an ihrem Gestell, das offensichtlich schon in die Jahre gekommen ist. Unkraut wächst an verschiedenen Ecken. Derzeit lädt das Maximiner Wäldchen zwischen der Franz-Mecker-Straße und der Echternacher Straße trotz des schönen Wetters wenig zum verweilen ein. Das soll sich bald ändern. Denn das Maximiner Wäldchen wird laut Stadtverwaltung zu einem modernen Bürgerpark umgestaltet werden.