Bitburger Umgehungsring Bitburger Nord-Ost-Tangente soll Stadtverkehr deutlich beruhigen

Die Bit-Galerie lässt auf sich warten, das Parkhaus Annenhof wird niedergelegt, aber ein Neubau ist noch in weiter ferne und auch die Sanierung des Beda-Platz‘ wird schon seit einer Weile geplant: Die Stadt Bitburg ist nicht gerade arm an städtebaulichen Dauerbrennern, die nicht so richtig in Schwung kommen. Doch ein Projekt hat nun endlich richtig Fahrt aufgenommen: die Nord-Ost-Tangente wird kommen und das deutlich schneller als erhofft. Harald Enders, Leiter des Landesbetriebs Gerolstein, hat in einer gemeinsamen Sitzung von Stadtrat und Bauausschuss den aktuellen Planungs- und Ausführungsstand vorgestellt.