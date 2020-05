Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : Kaum einer da zum Spielen

Die Notbetreuung in den Kitas im Eifelkreis wird kaum genutzt. Aber für die, die sei brauchen, ist es eine wichtige Einrichtung. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Bitburg/Prüm Trotz der Schließung der Kitas bieten die meisten Einrichtungen Notbetreuungen an. Bislang wurde dieses Angebot im Eifelkreis aber nur sehr wenig in Anspruch genommen.



Von Uwe Hentschel

Wohin mit kleinen Kindern, wenn beide Eltern arbeiten müssen und der Kindergarten geschlossen ist? Unter normalen Bedingungen würde sich in vielen Familien für dieses Problem eine Lösung finden. In Zeiten von Corona jedoch ist das nicht so einfach.

Werden die Kontakte auf ein Minimum reduziert, gilt das eben auch für den Besuch bei Oma und Opa, die oft allein schon aufgrund ihres Alters zu den Menschen gehören, für die eine Ansteckung mit dem Virus gefährlich sein könnte.

Manche Eltern sind also dringend darauf angewiesen, dass ihre Kita geöffnet ist. Aus diesem Grund hat die rheinland-pfälzische Landesregierung am 13. März zwar verfügt, dass sämtliche Kindertageseinrichtungen geschlossen werden, gleichzeitig aber auch von den Einrichtungen beziehungsweise den Trägern verlangt, dass diese eine Notbetreuung gewährleisten.

Laut Ministerium ist diese Notbetreuung für Kinder gedacht, „deren Eltern wichtige Berufe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung haben und denen keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung steht“. Ausnahmen gelten zudem auch für berufstätige Alleinerziehende. Doch wird dieses Angebot genutzt?

Bislang ist die Zahl derjenigen, die auf diese Notfallbetreuung angewiesen sind in den einzelnen Kitas des Kreises recht überschaubar. „Wir bieten es zwar an, haben bislang aber niemanden in der Betreuung gehabt“, sagt Ulrike Schwickerath, Leiterin der Kindertagesstätte St. Gertrud in Lünebach.

Dafür aber stellen sie und ihre Kolleginnen wöchentlich „Corona-Ideen-Beutel“ mit Kleinigkeiten zum Basteln zusammen, die dann vor Ort abgeholt werden können. Damit der Bezug zur Kita auch während der Krise erhalten bleibt und die Kinder zu Hause etwas Beschäftigung haben, wie die Leiterin erklärt. Und dieses Angebot werde sehr gut genutzt.

„Wir hatten eigentlich mit mehr Ansturm gerechnet“, sagt auch Melanie Albers von der Kommunalen Kita Eisenach-Gilzem. 20 Notplätze stünden zur Verfügung. Und es gebe auch viele Eltern, die jeweils beide berufstätig seien und darüber hinaus auch noch systemrelevante Berufe hätten. Und trotzdem seien bisher nur ganz wenige Kinder in die Notbetreuung gekommen, so Albers. Sie gehe davon aus, dass sich das in den nächsten Tagen ändern werde, weil dann aufgrund der weiteren Lockerungen von Corona-Beschränkungen wieder mehr Eltern arbeiten würden.

Das glaubt auch Sophia Banz, Erzieherin an der Kita St. Aloysius in Daleiden. Nachdem es zunächst so gut wie keinen Bedarf gegeben habe, seien nun für die erste Maiwoche ein paar Kinder angemeldet. Potenzial hätte die Kita für 30 Kinder. Denn jede der drei Gruppen verfügt über zehn Plätze für eine Notbetreuung.

Würden all diese Plätze genutzt, hätte sich das Thema Sicherheitsabstand wahrscheinlich erledigt. Und das gilt nicht nur für die Kita in Daleiden. „Die Umsetzung der Abstandsregeln ist in der Praxis von Kindertageseinrichtungen nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich und darüber hinaus auch nicht mit den Bedürfnissen der Kinder und unserem Verständnis von pädagogischer Arbeit vereinbar“, meint dazu Lena Künzer von der Katholischen Kita gGmbH Trier. Nichtsdestotrotz werde versucht, das durch verschärfte Hygiene- sowie Reinigungs- und Desinfektionspläne so gut wie möglich auszugleichen.

Der kirchliche Träger betreibt im Eifelkreis 24 Einrichtungen. In 18 dieser Kitas wurde eine Notbetreuung eingerichtet. Theoretisch könnten allein in diesen Einrichtungen laut Künzer bis zu 1050 Kinder versorgt werden. „In der Praxis müssen aktuell allerdings vielfältige Sonderrichtlinien, insbesondere zu Hygiene und Raumnutzung beachtet werden“, erklärt Künzer. Zudem sei dabei auch der Aspekt des Mitarbeiterschutzes wichtig, was bedeute, dass nicht alle Mitarbeiter in der Notbetreuung eingesetzt werden könnten.

Und nicht zuletzt müsse man auch die räumlichen Gegebenheiten berücksichtigen, da diese von Kita zu Kita unterschiedlich seien. Auf 1050 Plätze komme man vor dem Hintergrund all dieser Kriterien also bei weitem nicht, so Künzer. Letzteres ist bislang aber auch kein Problem. So wurden bis Ende April in den 18 Kitas des kirchlichen Trägers seit der Schließung Mitte März lediglich 73 Kinder betreut.

Vergleichsweise höher ist der Bedarf in Bitburg. Laut Stadtverwaltung wurden allein in der Kita Zuckerborn 17 Kinder betreut. Sieben weitere waren es in den übrigen Einrichtungen der Stadt. „Es wird damit gerechnet, dass die Anzahl der Kinder durch die Lockerungen und Öffnungen der Geschäfte in den nächsten Tagen steigen wird“, sagt Pressesprecher Werner Krämer.

Krämer verweist auf Daten des Landes, wonach die Anzahl der Kinder in Notbetreuungen bereits von 2,5 auf 5,6 Prozent gestiegen sei. „Wir werden auf den steigenden Bedarf entsprechend reagieren“ sagt Krämer, betont dabei aber auch, dass die Kriterien für eine Inanspruchnahme des Angebots auch weiterhin erfüllt sein müssen.